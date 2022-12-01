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Лавров заявил, что отношения с Западом не восстановятся
Лавров заявил, что восстановление не получится, если «и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прежние отношения России и Запада не восстановятся. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, передает РИА Новости.

Лавров заявил, что восстановление не получится, если «и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности».

«Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — сказал Лавров.