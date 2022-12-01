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Лавров: Россия не просила о переговорах с Украиной
Так дипломат объяснил обвинения в том, что Москва пытается выиграть время, чтобы собрать силы для проведения СВО.

Россия не просила о переговорах с Украиной. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, пишет РИА Новости.

Так дипломат объяснил обвинения в том, что Москва пытается выиграть время, чтобы собрать силы для проведения СВО.

«Ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова выслушать другую сторону, если есть интерес к переговорному решению.