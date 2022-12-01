Экс-глава ЦРУ рассказал, чем закончится кризис на Украине

Петреус отметил, что на данный момент власти России и Украины не готовы начать переговоры.

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинский кризис закончится за столом переговоров. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel, пишет RT .

Петреус отметил, что на данный момент власти России и Украины не готовы начать переговоры.

«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — заключил он.