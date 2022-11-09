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В Совфеде отреагировали на выдвинутые Зеленским условия для переговоров
Сенатор Владимир Джабаров назвал слова президента Украины чушью и назвал его недоговороспособным.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров оценил выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для переговоров. Его слова в среду, 9 ноября, привело RT.

Сенатор заявил, что выдвинутые условия — «чушь», так как Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать условия.

Он также добавил, что цель специальной военной операции неизменна, а новые территории, присоединенные к России уже записаны в Конституцию как российские.

Помимо этого, Джабаров обратил внимание на то, что президент Украины абсолютно недоговороспособен и с ним вообще невозможно вести переговоры. При этом он не исключает варианта, что список требований выдвинут специально, чтобы в дальнейшем исключить возможность любых переговоров с Россией, так как «условия абсолютно неприемлемы».