В Рязанской области проведут прямой эфир с главой минобра

Глава ведомства ответит на вопросы жителей региона.

В Рязанской области пройдет прямой эфир с министром образования и молодежной политики Ольгой Щетинкиной. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Глава ведомства ответит на вопросы, оставленные под постом .

Отмечается, что эфир будет посвящен развитию сферы образования и молодежной политики в регионе, строительству и ремонту школ, мерам поддержки педагогов. Онлайн-встреча пройдет в четверг, 10 ноября, в 17:00.