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Рязанское ГИБДД анонсировало рейды
Как сообщили в Госавтоинспекции, во время рейдов будут ловить водителей с подложными регистрационными знаками, а также незарегистрированными средствами.

В Рязанской области пройдут рейды по поиску нарушителей ПДД. Об этом в среду, 9 ноября, предупредила Госавтоинспекция.

«Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В случае, если нарушителей выявят, их привлекут к строгой административной ответственности.