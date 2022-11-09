Рязанское ГИБДД анонсировало рейды

Как сообщили в Госавтоинспекции, во время рейдов будут ловить водителей с подложными регистрационными знаками, а также незарегистрированными средствами.

В Рязанской области пройдут рейды по поиску нарушителей ПДД. Об этом в среду, 9 ноября, предупредила Госавтоинспекция.

«Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В случае, если нарушителей выявят, их привлекут к строгой административной ответственности.