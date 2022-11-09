В Рязани задержали наркозакладчика
В Рязани задержали 28-летнего наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Полиция задержала мужчину на улице Телевизионной во время закладки наркотиков в тайники. У него нашли 50 свертков с кристаллическим веществом — 34 грамма мефедрона.
Мужчина признался, что перед задержанием сделал одну закладку на Куйбышевском шоссе. Полиция изъяла там сверток с одним граммом наркотика.
В квартире у злоумышленника на улице Кальной полиция нашла 704 грамма мефедрона, приготовленного для сбыта.
Всего у мужчины нашли 738 граммов наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.