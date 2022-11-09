В Рязани выступит Николай Дроздов

Дроздов расскажет о научных экспедициях и поделится воспоминаниями по мотивам книги «Полёт бумеранга».

Николай Дроздов приедет в Рязань с лекцией «Хождение за три моря». Творческий вечер легендарного телеведущего состоится 10 ноября в 19:00 в МКЦ.

Дроздов расскажет о научных экспедициях и поделится воспоминаниями по мотивам книги «Полет бумеранга».

Путешественник расскажет о путешествиях на необитаемые острова в те далекие времена, когда любая научно-исследовательская экспедиция могла стоить жизни.

Посетить вечер можно по Пушкинской карте или приобрести билеты по ссылке .

Мероприятие 6+.