В Рязани выступит Николай Дроздов
Дроздов расскажет о научных экспедициях и поделится воспоминаниями по мотивам книги «Полёт бумеранга».
Николай Дроздов приедет в Рязань с лекцией «Хождение за три моря». Творческий вечер легендарного телеведущего состоится 10 ноября в 19:00 в МКЦ.
Дроздов расскажет о научных экспедициях и поделится воспоминаниями по мотивам книги «Полет бумеранга».
Путешественник расскажет о путешествиях на необитаемые острова в те далекие времена, когда любая научно-исследовательская экспедиция могла стоить жизни.
Посетить вечер можно по Пушкинской карте или приобрести билеты по
Мероприятие 6+.