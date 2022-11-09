В Рязани открыли мемориальную доску гвардии лейтенанту Леониду Ризатдинову, погибшему на Украине

Напомним, о гибели внука депутата рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем во время спецоперации.

В Рязани на фасаде школы № 39 открыли мемориальную доску гвардии лейтенанту Леониду Ризатдинову, погибшему на Украине. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

Молодому человеку было 24 года. Он служил командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка. О его гибели стало известно 28 марта. Указом президента Ризатдинова наградили орденом Мужества посмертно.

«О потерях говорить всегда тяжело и больно, а когда из жизни уходят совсем молодые ребята, то говорить тяжело и больно вдвойне. Но это необходимо. Наша страна сегодня переживает непростые времена. В такие моменты люди испытывают особую потребность в духовных опорах. Вечная память Героям!» — написала Евдокимова.

Напомним, о гибели внука депутата рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем во время спецоперации.