Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
10°
Птн, 11
Сбт, 12
11°
ЦБ USD 61.06 0.08 10/11
ЦБ EUR 61.24 0.42 10/11
Нал. USD 63.51 / 66.13 09/11 17:05
Нал. EUR 63.51 / 66.13 09/11 17:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 923
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
19 740
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
17 072
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
20 658
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани открыли мемориальную доску гвардии лейтенанту Леониду Ризатдинову, погибшему на Украине
Напомним, о гибели внука депутата рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем во время спецоперации.

В Рязани на фасаде школы № 39 открыли мемориальную доску гвардии лейтенанту Леониду Ризатдинову, погибшему на Украине. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

Молодому человеку было 24 года. Он служил командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка. О его гибели стало известно 28 марта. Указом президента Ризатдинова наградили орденом Мужества посмертно.

«О потерях говорить всегда тяжело и больно, а когда из жизни уходят совсем молодые ребята, то говорить тяжело и больно вдвойне. Но это необходимо. Наша страна сегодня переживает непростые времена. В такие моменты люди испытывают особую потребность в духовных опорах. Вечная память Героям!» — написала Евдокимова.

Напомним, о гибели внука депутата рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем во время спецоперации.