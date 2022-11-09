В Рязани на улице Новоселов мужчина на «Тойоте» сбил 35-летнюю женщину

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась во вторник, 8 ноября, примерно в 13:05 вблизи дома № 40 по улице Новоселов. Там 40-летний рязанец, Toyota Ipsum сбил пешехода — 35-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.