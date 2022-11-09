В Рязани два дня подряд будут отключать воду в Октябрьском и Советском районах

Это связано с завершением работ на водоводе.

В Рязани завершили работы по замене водовода. Об этом в среду, 9 ноября, предупредила мэрия.

Речь идет о ремонте водовода от дома № 30 по улице Касимовское шоссе до улицы Тимуровцев. Протяженность трубопровода составила более 600 погонных метров. Старый водовод находился в изношенном состоянии, поэтому было принято решение внести этот участок в плановый ремонт.

Чтобы подключить водовод к существующим сетям, мэрия приняла решение два дня отключать воду в домах Октябрьского и Советского районов. Воды не будет с 8.00 10 ноября до 5.00 11 ноября. Также будет снижено давление холодной воды в центральной части города. Адреса отключений и снижений подачи холодной воды можно посмотреть здесь .

Подвоз воды для жителей организуют по улицам:

улица Тимакова, дом № 6;

улица Тимуровцев, дом № 5 корпус 1;

улица Касимовское шоссе, дом 25 корпус 3.

По всем вопросам водоснабжения можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу муниципального предприятия по телефонам 41-06-26 и 41-06-25.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам.