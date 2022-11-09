В Песочне из-за поврежденной опоры ЛЭП перекрыли движение по одной полосе

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В Дашково-Песочне из-за поврежденной опоры ЛЭП перекрыли движение по одной полосе. Об этом в среду, 9 ноября, написали очевидцы в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Прямо сейчас в Дашково-Песочне пробка перед ледовым дворцом. В сторону Песочни оборвана контактная линия, движение по одной полосе», — говорится в сообщении.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 16.10 движение на участке затруднено по обеим полосам. На одной из них ведутся ремонтные работы.