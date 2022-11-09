В Киеве хотят отказаться от установки новогодней елки и послать сэкономленные средства ВСУ
Соответствующую петицию к городским властям запустили жители города.
В Киеве запустили петицию об отказе от новогодней елки ради ВСУ. Об этом в среду, 9 ноября,
Согласно петиции, которую запустили местные жители, киевским властям стоит отказаться от установки новогодней елки перед Софийским собором. Вместо этого они приняли решение отправить деньги ВСУ.
Авторы инициативы считают, что в условиях боевых действий «неуместно тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж».
В настоящее время петицию подписали шесть тысяч человек. В скором времени ее рассмотрят киевские власти.