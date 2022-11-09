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В Киеве хотят отказаться от установки новогодней елки и послать сэкономленные средства ВСУ
Соответствующую петицию к городским властям запустили жители города.

В Киеве запустили петицию об отказе от новогодней елки ради ВСУ. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на сайт киевского горсовета.

Согласно петиции, которую запустили местные жители, киевским властям стоит отказаться от установки новогодней елки перед Софийским собором. Вместо этого они приняли решение отправить деньги ВСУ.

Авторы инициативы считают, что в условиях боевых действий «неуместно тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж».

В настоящее время петицию подписали шесть тысяч человек. В скором времени ее рассмотрят киевские власти.