В ДТП на въезде в Рязань пострадали два человека

Подробности аварии привела пресс-служба регионального УМВД.

Появились подробности аварии, где столкнулись несколько автомобилей на въезде в Рязань. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 9 ноября, примерно в 15:25 в селе Дядьково. На дороге столкнулись «ВАЗ 2104», которым управлял 23-летний водитель, Volkswagen Polo под управлением 76-летнего водителя и «Лада Приора» под управлением 38-летнего водителя, не имеющего «прав».

Пострадали водитель «Поло» и 76-летняя пассажирка «Приоры». Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, кадры с места аварии прислали очевидцы.