Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Он состоял в Кубанском казачьем хоре на протяжении 40 лет.

Умер заслуженный артист РСФСР танцор Валентин Захаров. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

Известно, что Захаров на протяжении 40 лет состоял в казачьем хоре.

Коллеги по цеху вспоминают его как яркой личностью и звездным солистом.

«Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — говорится в некрологе.

Причины смерти артиста не называются.

Ранее стало известно, что умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.