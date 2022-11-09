Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров
Он состоял в Кубанском казачьем хоре на протяжении 40 лет.
Умер заслуженный артист РСФСР танцор Валентин Захаров. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.
Известно, что Захаров на протяжении 40 лет состоял в казачьем хоре.
Коллеги по цеху вспоминают его как яркой личностью и звездным солистом.
«Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — говорится в некрологе.
Причины смерти артиста не называются.
Ранее стало известно, что умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.