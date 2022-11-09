Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

По словам Суровикина, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.

Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации.

По словам Суровикина, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тысячи человек убитыми и раненными.

Командующий Объединенной группировкой российских войск отметил, что противник на Херсонском направлении бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам.

Напомним, Шойгу приказал отвести войска из Херсона.