Суровикин объяснил необходимость отвода войск на левый берег Днепра

Ранее он заявил, что появились данные о возможном применении Киевом запрещенных методов войны.

Командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин сообщил министру обороны Сергею Шойгу причины предложения перебросить войска на левый берег Днепра. Об этом передает РИА Новости.

По словам Суровикина, при прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра.

«В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — сказал Суровикин.

Ранее он заявил, что появились данные о возможном применении Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу «без разбора целей».