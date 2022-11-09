Суперкомпьютер спрогнозировал, когда наступит конец света

Он также назвал причину краха цивилизации.

Суперкомпьютер World One определил срок вымирания человечества. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на британское издание The Daily Star.

Компьютер создали по заказу Римского клуба в 1970-х годах. Он предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей. В 2020 году он спрогнозировал, что состояние планеты будет «крайне критическим».

В этот раз машина подсчитала, что конец света наступит в 2050 году. Тому причиной станет деятельность людей: загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.

«Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорится в прогнозе.

Ситуацию к лучшему не исправят даже полный переход на «экологически чистые» автомобили и строгий контроль рождаемости.