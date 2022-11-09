Синоптик рассказал, когда наступит зима в Центральной России

Ранее долгосрочный прогноз показывал, что в первом месяце зимы температура воздуха должна была быть выше климатической нормы.

Зима в Центральной России начнется 1 декабря. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в регионах России зима наступит «строго по календарю». Ранее долгосрочный прогноз показывал, что в первом месяце зимы температура воздуха должна была быть выше климатической нормы, но теперь данные изменились.

Тишковец заявил, что сейчас прогноз склоняется к тому, что температура в декабре будет близка к нормальным значениям для этого месяца. Он пояснил, что в Москве ожидается до -8,6 градуса ночью и -3,5 градуса днем. По словам специалиста, следующие месяцы будут теплее нормы.

«С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что средняя температура января будет на один-два градуса выше характерных для этого месяца показателей и составит примерно -12,3 градуса ночью и -6,3 градуса днем.

В феврале температура будет на два-три градуса выше нормы. Ожидается до -11,1 градуса ночью и -4,2 градуса днем.