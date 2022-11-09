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Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Рязани
Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса.

Сервис «Яндекс.Такси» возобновил работу в Рязани. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Ранее в среду, 9 ноября, пользователи приложения сообщили, что не могут вызвать такси. Водители такси также сообщали о неполадках — они не могли принимать заказы.

Сбои в сервисе отмечались и в других регионах страны.

В самой пресс-службе компании «Яндекс» сообщили, что специалисты устранили неполадки.

«Наши специалисты восстановили доступ к „Яндекс Go“», — говорится в сообщении.