Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Рязани
Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса.
Сервис «Яндекс.Такси» возобновил работу в Рязани. Об этом свидетельствуют данные сервиса.
Ранее в среду, 9 ноября, пользователи приложения сообщили, что не могут вызвать такси. Водители такси также сообщали о неполадках — они не могли принимать заказы.
Сбои в сервисе отмечались и в других регионах страны.
В самой пресс-службе компании «Яндекс» сообщили, что специалисты устранили неполадки.
«Наши специалисты восстановили доступ к „Яндекс Go“», — говорится в сообщении.