Рязанские спортсмены смогут пройти реабилитацию в центре спортивной подготовки и Криушинской участковой больнице

Рязанские спортсмены смогут пройти реабилитацию в центре спортивной подготовки и Криушинской участковой больнице. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Рязанские министерства — министерство спорта и здравоохранения достигли договоренности, благодаря которой члены сборных команд Рязанской области смогут пройти реабилитацию на базе Криушинской участковой больницы в селе Криуша Клепиковского района.

В одном крыле Центра — поликлиническое отделение, в другом оказываются специализированные услуги. В Центре работают высококвалифицированные специалисты, осуществляющие мероприятия по реабилитации после перенесенных травм, остеохондроза, артроза, протезирования коленных суставов.

Центр реабилитации Криушинской участковой больницы предоставляет круглосуточное стационарное лечение на бесплатной основе по полису ОМС.

Записаться можно по телефону 25-21-61 или по адресу: улица Радищева, дом № 21а, Рязань.