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Рязанские следователи раскрыли преступление 17-летней давности
В 2005 году мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде жилого дома.

В Рязани осудили 55-летнего мужчину, который в 2005 году изнасиловал девушку. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Тогда, 17 лет назад, 18-летняя девушка возвращалась рано утром домой. К ней подошел незнакомец и, завязав беседу, пошел рядом. У одного из домой он зажал потерпевшей рот рукой и затолкал в подъезд. Там он начал ей угрожать, избивал, а после чего изнасиловал и надругался. После этого преступник скрылся.

Дело удалось раскрыть спустя 17 лет, благодаря современным методам экспертных исследований. Следователи установили генетический профиль преступника, а затем и его личность.

Преступником оказался 55-летний рыбновец. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

26 сентября 2022 года ему предъявили обвинение. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде по существу.