Рязанская областная дума поддержала изменения в устав региона

Рязанская областная дума поддержала внесение изменений в устав региона. Об этом пишет сайт регионального парламента.

В среду, 9 ноября, состоялось очередное заседание Рязанской областной думы. Перед началом работы спикер Аркадий Фомин поблагодарил депутатов, которые помогли участникам специальной военной операции.

«Две недели назад мы приняли решение о поддержке Рязанского 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. За это время областная дума собрала более миллиона рублей в фонд „Форпост“ для покупки квадрокоптера для полка. Хочу выразить признательность всем депутатам, кто поучаствовал в этом общем деле. Знаю, что многие наши коллеги помогают бойцам на постоянной основе. За это отдельная благодарность», — сказал Аркадий Фомин.

В ходе заседания депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон «О внесении изменений в Устав Рязанской области». Документ был разработан для приведения устава в соответствие с федеральным законодательством.

Нововведения касаются статуса губернатора. В числе утвержденных поправок — исключение положения о запрете замещать должность главы региона более двух сроков подряд. Закон также предусматривает право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку.