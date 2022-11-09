Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
Чтв, 10
10°
Птн, 11
ЦБ USD 61.06 0.08 10/11
ЦБ EUR 61.24 0.42 10/11
Нал. USD 63.51 / 66.13 09/11 17:30
Нал. EUR 63.02 / 65.79 09/11 17:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 725
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
19 519
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
16 882
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
20 457
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская областная дума поддержала изменения в устав региона

Рязанская областная дума поддержала внесение изменений в устав региона. Об этом пишет сайт регионального парламента.

В среду, 9 ноября, состоялось очередное заседание Рязанской областной думы. Перед началом работы спикер Аркадий Фомин поблагодарил депутатов, которые помогли участникам специальной военной операции.

«Две недели назад мы приняли решение о поддержке Рязанского 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. За это время областная дума собрала более миллиона рублей в фонд „Форпост“ для покупки квадрокоптера для полка. Хочу выразить признательность всем депутатам, кто поучаствовал в этом общем деле. Знаю, что многие наши коллеги помогают бойцам на постоянной основе. За это отдельная благодарность», — сказал Аркадий Фомин.

В ходе заседания депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон «О внесении изменений в Устав Рязанской области». Документ был разработан для приведения устава в соответствие с федеральным законодательством.

Нововведения касаются статуса губернатора. В числе утвержденных поправок — исключение положения о запрете замещать должность главы региона более двух сроков подряд. Закон также предусматривает право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку.