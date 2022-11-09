Рязанская область приняла участие в реализации проекта «Мы за! Спорт»

От Рязанской области в проекте в очном формате приняли участие 321 человек. В регионе провели 20 тренировок по плаванию в бассейне «Аквамед».

Рязанская область приняла участие в реализации проекта «Мы за! Спорт». Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«Мы за! Спорт» — грантовый проект российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», который финансировался при поддержке федерального ведомства.

От Рязанской области в проекте в очном формате приняли участие 321 человек. В регионе провели 20 тренировок по плаванию в бассейне «Аквамед».

Рязанцы получили возможность бесплатно посетить тренировки по плаванию, а также, для учета своей физической активности, воспользоваться трекинговой системой — приложением «Мы за! Спорт». Большинство участников тренировок заявили о своем желании продолжить регулярные занятия физической культурой, что можно считать главным позитивным результатом проекта.

«Проект „Мы за! Спорт“ дает участникам возможность понять преимущества занятий спортом, в целом, и плаванием, в частности. От участников поступило много положительных отзывов и пожеланий о пролонгации проекта на следующий год», — рассказал тренер проекта от Рязанской области Юрий Жердев.

Всестороннюю поддержку проекту в регионе оказало Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.