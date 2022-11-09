Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
Чтв, 10
10°
Птн, 11
ЦБ USD 60.98 -0.26 09/11
ЦБ EUR 60.82 -0.08 09/11
Нал. USD 63.61 / 66.4 09/11 13:20
Нал. EUR 63.14 / 65.75 09/11 13:20
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 557
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
19 340
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
16 723
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
20 289
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская область приняла участие в реализации проекта «Мы за! Спорт»
От Рязанской области в проекте в очном формате приняли участие 321 человек. В регионе провели 20 тренировок по плаванию в бассейне «Аквамед».

Рязанская область приняла участие в реализации проекта «Мы за! Спорт». Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«Мы за! Спорт» — грантовый проект российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», который финансировался при поддержке федерального ведомства.

От Рязанской области в проекте в очном формате приняли участие 321 человек. В регионе провели 20 тренировок по плаванию в бассейне «Аквамед».

Рязанцы получили возможность бесплатно посетить тренировки по плаванию, а также, для учета своей физической активности, воспользоваться трекинговой системой — приложением «Мы за! Спорт». Большинство участников тренировок заявили о своем желании продолжить регулярные занятия физической культурой, что можно считать главным позитивным результатом проекта.

«Проект „Мы за! Спорт“ дает участникам возможность понять преимущества занятий спортом, в целом, и плаванием, в частности. От участников поступило много положительных отзывов и пожеланий о пролонгации проекта на следующий год», — рассказал тренер проекта от Рязанской области Юрий Жердев.

Всестороннюю поддержку проекту в регионе оказало Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.