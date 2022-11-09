Рязанцы обратили внимание на свисающие до тротуара провода на улице Сенной

Провода подвязывают, чтобы они не лежали на дороге и не мешали парковаться.

Рязанцы обратили внимание на свисающие до тротуара провода в центре города на улице Сенной.

Провода подвязывают, чтобы они не лежали на дороге и не мешали парковаться.

Напомним, в первые дни на посту и.о. губернатора Рязанской области, Павел Малков обращал внимание мэра Елены Сорокиной на обилие проводов в Рязани. Он говорил, что необходимо провода убирать под землю.