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Рязанцев пригласили участвовать в голосовании за подключение сел к интернету в 2023 году
Голосование завершится уже 12 ноября.

Рязанцев пригласили участвовать в голосовании населенные пункты, в которые в приоритетном порядке в будущем году будет проведен высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году. Оно завершится 12 ноября на портале Госуслуги.

За свои поселки и деревни уже проголосовали более 9,5 тысяч человек.

На сегодняшний день ТОП-10 населеённых пунктов на основании голосов, поданных на портале, выглядит так:

— село Малинки Михайловского района;

— село Жокино Захаровского района;

— село Алексеевка Сараевского района;

— село Кермись Шацкого района;

— село Остроухово Захаровского района;

— село Казарь Рязанского района;

— село Чурики Михайловского района;

— поселок совхозный «Большевик» Милославского района;

— село Завидное Шацкого района;

— село Новики Спасского района.

Свое мнение жители области могут также отправить по почте. Письма принимают до 26 ноября в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным. В письме указываются имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Сводные результаты — список населенных пунктов — будут опубликованы 26 декабря 2022 года

Полные условия голосования можно увидеть на странице проекта на сайте Госуслуг.

Голосование проводится в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика».