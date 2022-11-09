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Рязанца избили и ограбили на улице

В Рязани на 35-летнего мужчину напали на улице и ограбили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 35-летний мужчина, который сообщил, что его около дома избил незнакомец, а также отобрал у него рюкзак и скрылся.

Мужчина вышел из дома, прошел мимо нескольких высоток и встретил незнакомца, который попросил у него закурить. Рязанец ответил, что не может помочь. Незнакомец рассердился и избил мужчину, а затем отобрал рюкзак и скрылся. В рюкзаке у него хранились зарядка для смартфона, электронная сигарета и другие личные вещи.

Пострадавший предположил, что злоумышленником мог быть один из соседей. Полиция отправилась в подъезд, где живет мужчина и опросили жильцов. Выяснилось, что некоторые видели разыскиваемого, а кто-то видел его во дворе. Через некоторое время оперативники нашли квартиру, где живет злоумышленник и застали его дома. Похищенный рюкзак лежал на полу в прихожей. Мужчину задержали.

Им оказался 23-летний рязанец, который не раз «попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов» в том числе за хищения, совершенные в пьяном состоянии. Также молодого человека привлекали к уголовной ответственности.

В тот вечер, когда произошло ограбление, злоумышленник был пьян и возвращался домой без денег и сигарет.

«Недалеко от дома он встретил незнакомого мужчину и спросил у него закурить. Получив отказ, рязанец начал избивать прохожего и отобрал у него рюкзак. Добравшись до жилища, он осмотрел добычу, не нашел там ничего интересного и, бросив рюкзак у дверей, отправился спать, но вскоре его призвали к ответу полицейские», — рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Р. Ф. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.