Россиянам рассказали, когда за должников ЖКХ должны платить соседи. Разъяснение в среду, 9 ноября, дала юрист Елена Кудерко в
Она напомнила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей. В этом случае плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами: устанавливают счетчик и из общего показателя вычитают данные жильцов, либо устанавливают норматив потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, а полученную сумму распределяют между собственниками, согласно жилплощади.
При этом эксперт напомнила, что бывают случаи мошенничества, когда в квартире прописан один человек, а по факту проживает большее количество. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.