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Россиянам рассказали, когда за должников ЖКХ должны платить соседи
Плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами, напомнила юрист Елена Кудерко.

Россиянам рассказали, когда за должников ЖКХ должны платить соседи. Разъяснение в среду, 9 ноября, дала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Она напомнила, что при уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей. В этом случае плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами: устанавливают счетчик и из общего показателя вычитают данные жильцов, либо устанавливают норматив потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, а полученную сумму распределяют между собственниками, согласно жилплощади.

При этом эксперт напомнила, что бывают случаи мошенничества, когда в квартире прописан один человек, а по факту проживает большее количество. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.