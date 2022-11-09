Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
10°
Птн, 11
Сбт, 12
11°
ЦБ USD 61.06 0.08 10/11
ЦБ EUR 61.24 0.42 10/11
Нал. USD 63.51 / 66.13 09/11 17:05
Нал. EUR 63.51 / 66.13 09/11 17:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 923
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
19 740
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
17 072
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
20 658
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно», — сообщается в указе.

Ранее стало известно, что замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Его гибель подтвердил врио главы региона. Позже стали известны подробности аварии, в которой погиб Стремоусов.