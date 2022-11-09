Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно», — сообщается в указе.

Ранее стало известно, что замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Его гибель подтвердил врио главы региона. Позже стали известны подробности аварии, в которой погиб Стремоусов.