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Полиция попросила откликнуться очевидцев июньского ДТП в Приокском

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в Рязани 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 12:10 у дома № 40/17 по улице Октябрьской. 57-летний мужчина на Hyundai Santa Fe сбил 67-летнюю рязанку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.