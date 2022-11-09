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МТС запустил сервис, благодаря которому смартфоны заговорили голосом Есенина на родине поэта
Оригинальный голос Сергея Есенина в своем смартфоне теперь может услышать любой желающий, в том числе приехав в Государственный музей-заповедник в селе Константиново под Рязанью. Аудиозаписи стихов в исполнении автора, сделанные в 1921 году, можно запускать с помощью обновленного книжного сервиса МТС «Строки».

Оригинальный голос Сергея Есенина в своем смартфоне теперь может услышать любой желающий, в том числе приехав в Государственный музей-заповедник в селе Константиново под Рязанью. Аудиозаписи стихов в исполнении автора, сделанные в 1921 году, можно запускать с помощью обновленного книжного сервиса МТС «Строки».

Сервис содержит полный каталог популярной классики, современной литературы, эксклюзивные издания и авторские подкасты в виде цифровых и аудиокниг. «Строки» обладают собственным издательством, так и сотрудничают с многими региональными авторами и другими издательствами.

В каталоге мобильного приложения представлено более 30 поэтических сборников Сергея Есенина «Отговорила роща золотая», «Русь моя, кто ты?», «Маленькие поэмы», «Анна Снегина», «Сергей Есенин. Полное собрание лирики», «Исповедь хулигана» и многие другие.

Особый интерес представляют голосовые записи Есенина, сделанные в 1921 году на фонограф профессором Сергеем Бернштейном. Они вошли в двухчасовой аудиосборник «В исполнении автора и мастеров художественного слова. Театр у микрофона», где стихи Есенина также читают такие известные чтецы, как Всеволод Аксенов, Василий Качалов, Николай Першин и Владимир Яхонтов.

Оригинальный голос Сергея Есенина можно услышать также в сборнике «Голоса, зазвучавшие вновь», в который входят стихи в исполнении автора и его современников из Серебряного века русской поэзии: Бунина, Брюсова, Блока, Гумилева, Мандельштама, Волошина и других авторов. Этот аудиосборник состоит из записей, сделанных с 1908 по 1950 годы.

В каталоге книжного сервиса «Строки» представлена и аудиокнига Айседоры Дункан «Мой муж Сергей Есенин», это 13-часовое биографическое повествование, состоящее из двух частей — автобиографии танцовщицы и музы поэта, и мемуаров об их взаимоотношениях.

«Что бы сделал я на месте любителей и ценителей творчества Сергея Есенина сейчас, когда мы запустили хороший мобильный интернет в селе Константиново? Отправился бы туда, расположился на одной из скамеек в сердце старинной деревни и попытался бы погрузиться в мир Есенина. Записи самих авторов ценны тем, что в них заложены оригинальные интонации и акценты. А „Строки“ хороши потому, что они учитывают интересы любителей чтения цифровых книг, и тех, кто предпочитает слушать. Можно менять режимы, шрифты, форматы», — рассказал директор филиала МТС в городе Рязань Александр Ляк.

Сервис приложения «Строки» очень удобен и дома, и в поездках — книги загружаются во внутреннюю память смартфона с возможностью доступа в офлайне. Предусмотрены различные варианты подписки, в коллекции много бесплатной русской и зарубежной классики. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций — сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.