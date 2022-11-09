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Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации
В пояснительной записке уточняется, что авторы считают «необходимым внести изменение в действующее законодательство» и освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет.

В Госдуме внесли в палату законопроект об освобождении от частичной мобилизации многодетных семей с четырьмя детьми до 18 лет. Документ доступен в базе данных думы.

В пояснительной записке уточняется, что авторы считают «необходимым внести изменение в действующее законодательство» и освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет.

Изменения вносятся в закон, по которому предоставится освобождение семьям с четырьмя детьми.

На данный момент отсрочка от призыва предоставляется имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.