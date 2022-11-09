Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работы по строительству Западного коллектора

Пост об этом она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работы по строительству Западного коллектора. Пост об этом в среду, 9 ноября, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Речь идет о проекте на улице Семчинской. Там прокладывают трассу длиной более 4500 метров, устраивают шахтные стволы и колодцы. Завершить работы планируют в конце 2023 года.

«Сейчас полностью сделана зачистка существующего коллектора, специалисты приступили к строительству тоннельной части. Серьезная и трудоемкая работа идет по всему направлению — сначала копают шахтный ствол глубиной 20-22 м, укрепляют его железобетонными кольцами, далее начинают горизонтальное бурение, как при строительстве метро. Делают щитовую проходку. Щит управляется гидравлическим домкратом, в процессе одновременно участвуют 4 человека — один наверху, трое в колодце. Щит выдавливает грунт, рабочие его выбирают, загружают в вагонетку, которую поднимают на поверхность. Такой метод позволяет не перекрывать большие участки городских пространств», — рассказала Сорокина.

По ее словам, работы ведутся круглосуточно и без выходных. Они продолжатся и зимой.

«О проекте Западного коллектора говорили давно, еще в 80-х годах прошлого века. И до сих пор — уже почти 40 лет — предприятия и жилые дома подключены по временной схеме. Строительство такого масштабного объекта стало возможным благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита. Мощность коллектора позволит обеспечить отведение канализационных стоков из Недостоева, Канищева и части Приокского поселка. Тем самым будет разгружен Центральный коллектор, от временной схемы уйдем к постоянной», — написала мэр.

Она также добавила, что новый коллектор позволит сократить количество КНС, что повысит экологичность всей системы.