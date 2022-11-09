Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работы по строительству Западного коллектора. Пост об этом в среду, 9 ноября, она
Речь идет о проекте на улице Семчинской. Там прокладывают трассу длиной более 4500 метров, устраивают шахтные стволы и колодцы. Завершить работы планируют в конце 2023 года.
«Сейчас полностью сделана зачистка существующего коллектора, специалисты приступили к строительству тоннельной части. Серьезная и трудоемкая работа идет по всему направлению — сначала копают шахтный ствол глубиной 20-22 м, укрепляют его железобетонными кольцами, далее начинают горизонтальное бурение, как при строительстве метро. Делают щитовую проходку. Щит управляется гидравлическим домкратом, в процессе одновременно участвуют 4 человека — один наверху, трое в колодце. Щит выдавливает грунт, рабочие его выбирают, загружают в вагонетку, которую поднимают на поверхность. Такой метод позволяет не перекрывать большие участки городских пространств», — рассказала Сорокина.
По ее словам, работы ведутся круглосуточно и без выходных. Они продолжатся и зимой.
«О проекте Западного коллектора говорили давно, еще в 80-х годах прошлого века. И до сих пор — уже почти 40 лет — предприятия и жилые дома подключены по временной схеме. Строительство такого масштабного объекта стало возможным благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита. Мощность коллектора позволит обеспечить отведение канализационных стоков из Недостоева, Канищева и части Приокского поселка. Тем самым будет разгружен Центральный коллектор, от временной схемы уйдем к постоянной», — написала мэр.
Она также добавила, что новый коллектор позволит сократить количество КНС, что повысит экологичность всей системы.