Малков: в Рязанской области за два года построят 24 ФАПа

В 2023 году построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2024 − 11 и одну врачебную амбулаторию.

В Рязанской области за ближайшие два года планируют построить 24 ФАПа. Об этом в среду, 9 ноября, заявил губернатор Павел Малков, комментируя итоги первого чтения Госдумой проекта федерального бюджета на последующие три года по направлению «Здравоохранение».

По его словам, регион получит дополнительные 823 миллиона рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Так, в 2023 году построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2024 — 11 и одну врачебную амбулаторию.

Новые медучреждения появятся в Рязанском, Александро-Невском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Ухоловском, Сараевском, Кадомском, Ермишинском, Шацком, Сапожковском, Захаровском, Пителинском, Сасовском районах.

« Президент Р. Ф. поручил серьезно укрепить систему оказания первичной медпомощи. Тема — крайне актуальная и не раз обсуждалась на встречах с жителями районов области. Развитие системы ФАПов позволит повысить качество и доступность медпомощи всем рязанцам, независимо от места жительства», — сказал Павел Малков.

Проект федерального бюджета в первом чтении Госдума приняла на прошлой неделе. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Р. Ф. , депутата от Рязанской области Андрея Макарова, законопроектом предусмотрено финансирование всех социальных инициатив президента РФ, а по отдельным направлениям оно увеличено.

«Расходы на здравоохранение из всех источников к 2023 году вырастут на 62,1%. Дополнительно к тому бюджету, который мы принимали в прошлом году, выделено 711 млрд. рублей», — сказал Андрей Макаров.