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ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5%
Поднять плату хотят с 1 декабря.

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей на 8,5%. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поднять плату хотят с 1 декабря.

В сентябре Минэкономразвития сообщило о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как уточнялось, тарифы на газ для всех категорий потребителей вырастут на 8,5 процента. При этом следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.

В ФАС считают, что индексация не приведет к снижению спроса на газ. Его объемы продолжат увеличиваться с учетом реализации программы газификации.