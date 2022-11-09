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CNN: голосование на выборах в конгресс США завершилось
Сообщается, что на момент голосования республиканцы опережали демократов.

В США завершилось голосование на выборах в конгресс страны. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

На момент голосования было известно, что представители Республиканской партии опережали представителей Демократической партии, а также вырвались вперед на выборах в американский сенат.

Так, республиканцы получили 105 мест, в то время как демократы — только 57. Что касается мест в сенате, то Республиканская партия имела 39 мест против 38 у Демократической партии.

В настоящее время известно, что выборы завершились. Последние участки закрылись в штате Аляска.