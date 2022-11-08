Жителей Солотчи возмутили горы мусора возле контейнерных площадок

Жителей Солотчи возмутили горы мусора возле контейнерных площадок

Жителей поселка Солотча возмутили горы мусора возле контейнерных площадок. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

«Месяц не вывозят мусор рядом с контейнерами. Все убирают свои участки, выкидывают ветки, строительные материалы. Однако все это продолжает скапливаться. Мусоровоз забирает отходы только с контейнеров и уезжает», — посетовала рязанка.

По словам жительницы Солотчи, речь идет о практически всех мусорных площадках в поселке.