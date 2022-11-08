Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
Чтв, 10
10°
ЦБ USD 61.24 -0.86 08/11
ЦБ EUR 60.9 0.29 08/11
Нал. USD 64.15 / 63.96 08/11 10:55
Нал. EUR 64 / 63.8 08/11 10:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
8 755
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
18 484
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
15 954
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
19 494
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Жителей Солотчи возмутили горы мусора возле контейнерных площадок
Жителей Солотчи возмутили горы мусора возле контейнерных площадок

Жителей поселка Солотча возмутили горы мусора возле контейнерных площадок. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

«Месяц не вывозят мусор рядом с контейнерами. Все убирают свои участки, выкидывают ветки, строительные материалы. Однако все это продолжает скапливаться. Мусоровоз забирает отходы только с контейнеров и уезжает», — посетовала рязанка.

По словам жительницы Солотчи, речь идет о практически всех мусорных площадках в поселке.