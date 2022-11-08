Власти заявили, что ситуация в Херсонской области близка к развязке

Завершена массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области.

В Херсонской области ситуация близка к развязке. Об этом в Telegram-канале заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — написал он.

Стремоусов сообщил, что электричество и связь в регионе восстановили, также завершена массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области.

Замглавы администрации отметил, что жители Херсона «в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно». По его словам, эвакуация не принудительна.

Стремоусов подчеркнул, что главным приоритетом остается сохранение и спасение жизней жителей Херсонской области.