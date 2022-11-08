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Власти заявили, что работы на Северной окружной ведутся с опережением графика
Во время строительного сезона планируют увеличить темпы.

Работы на Северной окружной ведутся с опережением графика. Об этом во вторник, 8 ноября, на заседании правительства заявил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«По нашему мнению, график был выбран очень комфортный, но техники и людей на объекте было недостаточно. Поэтому мы вышли на работы в 2023 году. Сейчас мы проводим инженерные, земляные, подготовительные работы и все, что можно делать в холодное время. По всем направлениям уже график опережаем», — подчеркнул он.

Бранов добавил, что в таком же темпе работы продолжатся и в дальнейшем. Он заявил, что во время строительного сезона темпы работ планируется нарастить, соответственно график сократить.

Павел Малков ответил, что работы на любом серьезном объекте должны проводиться «в максимально жестком графике и без выходных».