Власти разъяснили, сколько рязанские семьи получают при рождении первого ребенка

С начала 2022 года в Рязанской области оказали помощь 8 598 семьям на сумму 773,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Выплата предоставляется в размере 12 469 рублей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 27 008 рублей на одного члена семьи, что соответствует двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе в текущем году», — отметили в сообщении.
Чтобы получить ежемесячную выплату, необходимо подать заявление через
Дополнительную информацию можно узнать по единому социальному телефону (4912) 51-36-00 либо 8-800-600-00-00 и на