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Власти разъяснили, сколько рязанские семьи получают при рождении первого ребенка
Чтобы получить ежемесячную выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.

С начала 2022 года в Рязанской области оказали помощь 8 598 семьям на сумму 773,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Выплата предоставляется в размере 12 469 рублей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 27 008 рублей на одного члена семьи, что соответствует двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе в текущем году», — отметили в сообщении.

Чтобы получить ежемесячную выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ, а также обратиться в отдел социальной защиты населения.

Дополнительную информацию можно узнать по единому социальному телефону (4912) 51-36-00 либо 8-800-600-00-00 и на сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области.