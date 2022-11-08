В Тюмени мужчины избили знакомого, связав ему руки скотчем

Мужчин 39, 30 и 22 лет арестовали. Они полностью признали вину.

В Тюмени мужчины избили знакомого, связав ему руки скотчем. Об этом пишет сайт « МегаТюмень » со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Инцидент произошел 4 ноября в одной из квартир Тюмени. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения связали знакомому руки скотчем и избили. Удары наносили руками и ногами по голове и телу.

Мужчин 39, 30 и 22 лет арестовали. Они полностью признали вину. По постановлению центрального районного суда они будут находится под стражей до января 2023 года