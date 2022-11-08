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В США заявили о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил каналы взаимодействия, «чтобы их защитить».

В США заявили о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации. Об этом пишут РИА Новости.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США поддерживали контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Он не уточнил каналы взаимодействия, «чтобы их защитить».

Ранее появилась информация, что Салливан проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.