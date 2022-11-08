В Скопине нашли труп 65-летнего мужчины

В Скопине обнаружили труп местного жителя. Об этом пишет «МК в Рязани».

Старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Валентина Еремина сообщила, что тело мужчины нашли в голубятне 4 ноября.

У погибшего не было семьи, он жил в голубятне. На первом этаже мужчина спал, а на втором находились птицы.

По предварительным данным, скопинец умер от внезапной остановки сердца. Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1957 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.