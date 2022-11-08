В Шацком районе чиновника оштрафовали за нарушение

В Шацком районе Рязанской области главу администрации Кермисинского сельского поселения Александра Орлова признали виновным в административном правонарушении. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

После проверки документации в январе 2022 года в отношении местной администрации возбудили дело из-за нарушения земельного законодательства на участках сельскохозяйственного назначения площадью 708,64 га в Шацком районе.

Администрацию Кермисинского сельского поселения привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и назначили наказание в виде предупреждения. Глава поселения должен был рассмотреть представление в течение месяца со дня получения, но сведения не были представлены в установленные сроки.

В отношении Александра Орлова составили протокол по статье 19.6 КоАП РФ («Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»). Вместе с материалами дела его направили в суд. Чиновнику в результате назначили штраф размером в четыре тысячи рублей.