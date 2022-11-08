В Рязанской области вступил в силу запрет на использование квадрокоптеров
Ограничения вводятся до снятия режима повышенной готовности в регионе, который ввел Владимир Путин.
В Рязанской области вступил в силу запрет на использование квадрокоптеров. Соответствующее постановления губернатора официально опубликовали в понедельник, 7 ноября.
Отмечается, что запрет поможет «усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность». Документ вступил в силу после подписания.
Напомним, ограничения вводятся до снятия режима повышенной готовности в регионе, который ввел Владимир Путин.