В Рязанской области в пшенице нашли возбудитель опасного заболевания

Пробы пшеницы отобрали в октябре в Скопинском, Ухоловском, Александро-Невском и других районах.

В Рязанской области в пшенице нашли возбудитель карликовой головни. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Пробы пшеницы отобрали в октябре в Скопинском, Ухоловском, Александро-Невском и других районах. Их передали для исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам в семи пробах нашли возбудитель заболевания. Хозяйствующим субъектам выдали предостережения, а также разработали план карантинных мер по локализации и ликвидации популяции возбудителя.

Справка:

Карликовая головня пшеницы — это болезнь растения, которую вызывает головневый гриб Tilletia controversa J.G. Kuhn. Вместо зерна в случае заражения образуются головневые мешочки. Пораженные зерна превращаются в черную пылящую массу. Заболевание и наносит большой ущерб урожайности зерновых.