В Рязанской области с начала 2022 года из-за несанкционированных земляных работ повредили пять газопроводов

Из-за этого временно прекращалось газоснабжение более 500 абонентов.

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» с начала 2022 года выявили и устранили пять случаев повреждения газопроводов, которые возникли из-за проведения несанкционированных земляных работ. Вследствие чего временно прекращалось газоснабжение более 500 абонентов.

Рязанцам напомнили, что перед началом всех видов земляных, строительных и монтажных работ в охранной зоне газопровода необходимо согласовать проект с газовой компанией и получить письменное разрешение. А непосредственно перед началом работ для уточнения расположения газопроводов следует вызвать представителя газового хозяйства. Проведение работ в охранной зоне трассы газопровода без специалиста газовой службы категорически запрещено.

«Стоит отметить, что восстановительно-ремонтные работы поврежденного участка газопровода, повторные пуски потребителей, потери газа — все эти издержки ложатся на плечи физических и юридических лиц, допустивших повреждения объектов», — подчеркнул заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, компания занимается транспортировкой природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.