В Рязани закрыли рюмочную около школы № 17

Ранее на заседании регионального правительства о проблеме с рюмочной сообщили губернатору Павлу Малкову.

В Рязани закрыли рюмочную около школы № 17. Об этом сообщил РЗН. инфо источник в полиции.

Во вторник, 8 ноября, на заседании регионального правительства о проблеме с рюмочной сообщили губернатору Павлу Малкову. На заведение ежедневно поступали жалобы от родителей учеников школы № 17.

Малков поручил «разобраться в ситуации».

Источник в полиции отметил, что до просьбы губернатора, в понедельник, 7 ноября, в этой рюмочной изъяли алкоголь без лицензии.