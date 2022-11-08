Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
Чтв, 10
10°
ЦБ USD 60.98 -0.26 09/11
ЦБ EUR 60.82 -0.08 09/11
Нал. USD 64 / 63.96 08/11 10:55
Нал. EUR 64 / 63.8 08/11 10:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
8 880
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
18 626
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
16 072
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
19 623
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Москве сосед заманил в квартиру школьницу, усыпил ее и изнасиловал
15-летняя школьница вместе с четырьмя друзьями находилась в подъезде, когда к ним подошел ее 35-летний сосед. Мужчина предложил зайти детям в квартиру и посмотреть коллекцию кроссовок.

В Москве сосед заманил в квартиру школьницу, усыпил ее и изнасиловал. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 6 ноября. Как рассказала правоохранителям 15-летняя школьница, она вместе с четырьмя друзьями находилась в подъезде, когда к ним подошел ее 35-летний сосед. Мужчина предложил зайти детям в квартиру и посмотреть коллекцию кроссовок.

Когда подростки зашли внутрь, мужчина предложил им выпить особенной воды, пообещав, что это их расслабит. После этого подростки уснули.

Далее школьница рассказала, что вспомнила, как сосед сидел на ней сверху.

В полицию обратилась мать девочки. Злоумышленника задержали. Подробности произошедшего устанавливаются.