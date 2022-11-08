В Москве сосед заманил в квартиру школьницу, усыпил ее и изнасиловал

15-летняя школьница вместе с четырьмя друзьями находилась в подъезде, когда к ним подошел ее 35-летний сосед. Мужчина предложил зайти детям в квартиру и посмотреть коллекцию кроссовок.

В Москве сосед заманил в квартиру школьницу, усыпил ее и изнасиловал. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 6 ноября. Как рассказала правоохранителям 15-летняя школьница, она вместе с четырьмя друзьями находилась в подъезде, когда к ним подошел ее 35-летний сосед. Мужчина предложил зайти детям в квартиру и посмотреть коллекцию кроссовок.

Когда подростки зашли внутрь, мужчина предложил им выпить особенной воды, пообещав, что это их расслабит. После этого подростки уснули.

Далее школьница рассказала, что вспомнила, как сосед сидел на ней сверху.

В полицию обратилась мать девочки. Злоумышленника задержали. Подробности произошедшего устанавливаются.