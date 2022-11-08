В Минобороны разъяснили порядок единовременной выплаты мобилизованным

Единовременная денежная сумма в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы решили заключить контракт, призванным по частичной мобилизации, а также контрактникам, подписавшим соглашение на год и более, заявил в интервью РИА Новости представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.

«Указом президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей», — сказал Микищенко.

По словам представителя военного ведомства, для тех, кто прослужил с 1 по 31 октября, 195 тысяч — это минимум. Если фактический срок службы меньше, то и сумма будет меньше.

Согласно документу, деньги поступают на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Отмечается, что впоследствии мобилизованные будут получать довольствие с соответствующими надбавками, как все контрактники. Сумма зависит от оклада по воинской должности, учитываются звание и выслуга лет. За особые условия службы и особые достижения полагаются дополнительные выплаты.